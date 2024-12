Le nuvole oscurano il collegamento tra piogge estreme e aumento delle temperature: lo studio

MeteoWeb

Le precipitazioni estreme sono solitamente definite come il 5% più intenso di eventi piovosi in un’area specifica. Con l’aumento delle temperature globali dell’aria, gli scienziati si aspettano un aumento delle precipitazioni estreme. Questo perché l’aria più calda può contenere più umidità. Esempi recenti di precipitazioni più estreme sono diventati evidenti in più inondazioni sparse in tutto il mondo negli ultimi anni. Tuttavia, quando si esaminano le osservazioni su come gli eventi di forti piogge si relazionano alle temperature locali nelle diverse regioni, gli scienziati hanno notato un pattern inaspettato che apparentemente contraddice la teoria. Hanno scoperto che nelle regioni tropicali e di media latitudine più calde, i tassi di precipitazioni estreme diminuiscono quando le temperature medie giornaliere superano circa +23-25°C.

Un team di ricerca guidato dal Max Planck Institute for Biogeochemistry di Jena, in Germania, ha ora risolto questa discrepanza e ha scoperto che le nuvole sono le colpevoli. La pioggia cade dalle nuvole, che bloccano anche la luce solare in arrivo, raffreddando così la superficie. Le temperature medie dell’aria sono quindi influenzate dalle nuvole. Di conseguenza, la vera correlazione tra i tassi di precipitazioni estreme e le temperature dell’aria in aumento è distorta, soprattutto nelle regioni tropicali più calde, dove le nuvole riflettono molta più luce solare.

Nello studio pubblicato su Nature Communications, gli autori hanno sviluppato un metodo per rimuovere l’effetto di raffreddamento delle nuvole dalle temperature medie dell’aria utilizzando set di dati di radiazione derivati ​​da satellite. Dopo la rimozione, hanno scoperto che l’aumento dei tassi di precipitazioni estreme con la temperatura si allinea molto da vicino con le aspettative teoriche e con le proiezioni del modello climatico.

“Questo conferma ciò che è ampiamente previsto: le precipitazioni estreme si intensificano in un clima globalmente più caldo“, afferma il Dott. Sarosh Alam Ghausi, autore principale e PostDoc presso il Max Planck Institute for Biogeochemistry di Jena, in Germania. “Mentre le forti piogge aumentano quasi ovunque, abbiamo riscontrato i maggiori aumenti di eventi di forti piogge causati da alte temperature nelle aree tropicali umide come in India, Australia settentrionale e Amazzonia“.

Poiché si prevede che le precipitazioni estreme diventeranno più intense, ciò probabilmente aumenta il rischio di inondazioni quando non vengono prese misure attive. E si prevede che l’aumento delle precipitazioni estreme continuerà ulteriormente con l’aumento delle temperature dell’aria dovuto al cambiamento climatico.

Il Dott. Axel Kleidon, autore senior e leader del gruppo presso il Max Planck Institute, osserva: “questi risultati supportano le aspettative fisiche secondo cui l’intero ciclo idrologico diventa più intenso ed estremo con temperature più alte. Non solo assisteremo a tassi di precipitazioni più estremi, ma anche a periodi di siccità più intensi e più lunghi in futuro”.

