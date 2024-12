Oggi si celebra Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Il 4 dicembre è dedicato a Santa Barbara, figura venerata come simbolo di coraggio e fede di fronte al pericolo. La santa, vissuta nel III secolo, è patrona dei Vigili del Fuoco e di tutti coloro che si trovano in situazioni di rischio estremo. La sua storia, arricchita da leggende agiografiche, racconta di una giovane cristiana che affrontò con fermezza il martirio a causa della sua fede.

Nata a Nicomedia, Barbara rifiutò di sposarsi per dedicarsi a Dio. La sua scelta scatenò l’ira del padre Dioscoro, che la fece imprigionare e torturare. Secondo la tradizione, sopravvisse miracolosamente a un incendio nella prigione, simbolo della sua capacità di attraversare il pericolo indenne. Infine, fu decapitata per ordine del padre, che morì subito dopo colpito da un fulmine.

Invocata contro i fulmini, il fuoco e la morte improvvisa, Santa Barbara è oggi celebrata come protettrice di categorie a rischio come artificieri, minatori e, soprattutto, Vigili del Fuoco. La sua festa è un’occasione per rendere omaggio a chi, ogni giorno, si espone al pericolo per salvare vite.

Preghiera di Santa Barbara

Iddio, che illumini i cieli e colmi gli abissi,

arda nei nostri petti, perpetua,

la fiamma del sacrificio.

Fa più ardente della fiamma

il sangue che scorre nelle vene,

vermiglio come un canto di vittoria.

Quando la sirena urla per le vie della città,

ascolta il palpito dei nostri cuori

votati alla rinuncia.

Quando a gara con le aquile

verso Te saliamo,

ci sorregga la Tua mano piagata.

Quando l’incendio, irresistibile avvampa,

bruci il male che si annida nelle case degli uomini,

non la ricchezza che accresce la potenza della Patria.

Signore, siamo i portatori della Tua croce,

e il rischio è il nostro pane quotidiano.

Un giorno senza rischio non è vissuto,

poichè per noi credenti la morte è vita,

è luce: nel terrore dei crolli,

nel furore delle acque,

nell’inferno dei roghi.

La nostra vita è il fuoco,

la nostra fede è Dio

Per Santa Barbara Martire.

