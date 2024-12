Ogni scelta crea un nuovo universo? La fisica quantistica risponde

MeteoWeb

La meccanica quantistica, uno degli sviluppi più significativi della fisica moderna, ha sfidato radicalmente la nostra concezione dell’universo. Nata agli inizi del XX secolo per spiegare i comportamenti delle particelle subatomiche, essa ha prodotto un rovesciamento totale dei principi fisici classici, portando con sé una serie di paradossi che non solo hanno rivelato la complessità del mondo microscopico, ma hanno anche messo in discussione la stessa natura della realtà. Tra le teorie più controverse e al tempo stesso più affascinanti che emergono dalla meccanica quantistica, la teoria dei molti mondi proposta da Hugh Everett nel 1957 rappresenta una delle visioni più radicali e controverse, aprendo scenari senza precedenti non solo per la fisica, ma per la filosofia e la comprensione della nostra esistenza.

La teoria dei molti mondi (Many-Worlds Interpretation, MWI) suggerisce che ogni possibile risultato di un fenomeno quantistico non è semplicemente una probabilità che si concretizza, ma che ogni esito si realizza in un universo separato, dando vita a una moltitudine di mondi paralleli che coesistono in modo indipendente. In altre parole, secondo questa teoria, il nostro universo non è unico, ma è solo uno dei molti mondi che esistono, ciascuno con una propria versione degli eventi e delle leggi fisiche.

La meccanica quantistica e il dilemma del collasso della funzione d’onda

Per comprendere appieno la proposta di Everett, è essenziale esplorare alcune delle caratteristiche fondamentali della meccanica quantistica che hanno portato alla nascita della teoria dei molti mondi. La meccanica quantistica si differenzia dalle leggi classiche per il suo approccio probabilistico e non deterministico alla descrizione dei fenomeni. La sua caratteristica principale è il principio di sovrapposizione, che afferma che una particella, come un elettrone, può esistere in più stati simultaneamente fino a quando non viene osservata. Una particella, ad esempio, può essere in una sovrapposizione di posizioni, velocità, spin o altri stati, che solo al momento della misurazione “collassano” in uno stato definito e osservabile.

Questo principio ha avuto un impatto drammatico sulla comprensione della realtà, poiché suggerisce che l’osservazione stessa determina la natura di ciò che osserviamo. Tuttavia, il passaggio da una sovrapposizione di stati a uno stato misurato è uno dei punti più controversi della teoria quantistica, noto come il paradosso della misura. Secondo l’interpretazione di Copenaghen, la funzione d’onda che descrive il sistema quantistico si “collassa” in uno degli stati possibili non appena il sistema viene osservato. La questione che sorge spontaneamente è: cos’è che provoca il collasso della funzione d’onda? La misurazione stessa, l’intervento dell’osservatore, o altro?

La teoria dei molti mondi di Hugh Everett si inserisce in questo contesto come una proposta radicale per risolvere il paradosso del collasso. Invece di ammettere un “collasso” della funzione d’onda, Everett suggerisce che ogni possibile risultato di un processo quantistico avvenga realmente, ma in universi distinti e separati. In altre parole, non c’è un unico esito che emerge dalla sovrapposizione, ma tutti gli esiti possibili si realizzano simultaneamente in mondi paralleli. Questi universi sono, per definizione, inaccessibili gli uni dagli altri e non possono interagire, ma coesistono nello stesso “spazio” ontologico.

La natura probabilistica e la separazione di mondi: la sovrapposizione quantistica

Il concetto di sovrapposizione è centrale per la teoria quantistica e il modo in cui essa viene interpretata nella teoria dei molti mondi. Immaginate di lanciare una moneta: nella fisica classica, la moneta sarà o testa o croce, ma nella fisica quantistica, prima di misurarla, la moneta esiste in una sovrapposizione di stati, sia testa che croce simultaneamente. Solo quando l’osservatore misura la moneta, si definisce il suo stato finale.

Nel caso dell’esperimento della doppia fenditura, se una particella, come un fotone o un elettrone, passa attraverso due fenditure in un’apparente sovrapposizione di stati, creando un pattern di interferenza come una onda, questo fenomeno non è riducibile a un comportamento “onda” o “particella”. Prima della misurazione, la particella è descritta da una funzione d’onda, che rappresenta tutte le possibilità che la particella possa percorrere ogni parte del cammino tra le fenditure. Secondo l’interpretazione di Copenaghen, questa funzione d’onda collassa in un esito osservato al momento della misura. Tuttavia, secondo Everett, la funzione d’onda non collassa mai; piuttosto, si biforca in molteplici universi paralleli. Ogni possibilità, invece di scomparire, si materializza in una nuova ramificazione dell’universo.

Le implicazioni filosofiche della teoria dei molti mondi

La teoria dei molti mondi offre un’immediata e profonda reinterpretazione della natura della realtà, dei concetti di libertà, scelta e destino. Se ogni scelta che facciamo genera un nuovo universo, il nostro comportamento e le nostre azioni non determinano solo un futuro predeterminato, ma una serie infinita di futuri. Ogni volta che prendiamo una decisione, non si crea solo un esito, ma si apre una porta verso infiniti mondi paralleli, ognuno con un risultato diverso. La libertà di scelta diventa quindi una forza che non si limita a uno spazio temporale lineare, ma che estende la sua portata su una molteplicità di universi, dove ogni possibile risultato è effettivamente realizzato.

Dal punto di vista filosofico, questa teoria solleva interrogativi profondi sul concetto di destino. Se ogni possibile esito di un evento si realizza in un mondo parallelo, il destino non è più un evento fisso e predeterminato, ma un insieme di possibilità che si sviluppano indipendentemente l’una dall’altra. Ogni decisione che prendiamo, ogni attimo che viviamo, non è solo un processo che determina la nostra realtà, ma un atto che ramifica la nostra esistenza in innumerevoli dimensioni alternative.

Il multiverso e la coscienza: un legame misterioso

La relazione tra la coscienza e il multiverso è una questione che apre a nuovi scenari speculativi. Se, come sostiene la teoria dei molti mondi, ogni possibile esito si manifesta in un universo separato, allora la coscienza potrebbe essere concepita come una rete di esperienze simultanee. Ogni versione di noi stessi che vive in un universo parallelo sta vivendo una variante della nostra esistenza, influenzata dalle scelte che abbiamo fatto in universi separati. Questo porta a domande profonde sulla natura dell’io: qual è la vera natura del nostro “sé”? Siamo davvero una singola entità, o siamo una molteplicità di versioni di noi stessi che esistono simultaneamente in mondi distinti?

Alcuni filosofi e scienziati hanno avanzato l’ipotesi che la coscienza possa essere la manifestazione di un principio quantistico più profondo, che si estende attraverso vari universi. La nostra esperienza di essere “noi stessi” potrebbe non essere confinata a un singolo universo, ma potrebbe essere un’esperienza che si distribuisce su una serie di mondi interconnessi, dove ogni possibile versione di noi stessi vive una sua vita unica.

La verifica della teoria: sfide sperimentali

Nonostante la potenza teorica e le implicazioni filosofiche della teoria dei molti mondi, essa rimane, ad oggi, una teoria non verificata. Il principale ostacolo alla verifica empirica è che i mondi paralleli sono, per definizione, non osservabili. La MWI implica che ogni universo parallelo evolva indipendentemente, senza alcuna possibilità di interazione tra di essi. Se non possiamo accedere a questi universi, come possiamo verificarne l’esistenza?

Tuttavia, alcuni scienziati suggeriscono che la computazione quantistica potrebbe, in futuro, fornire un’indicazione indiretta della realtà dei mondi paralleli. La computazione quantistica, basata sul principio di sovrapposizione quantistica e di entanglement, sfrutta l’abilità dei sistemi quantistici di esistere in più stati simultaneamente. Se l’informazione quantistica potesse essere sfruttata per “collegare” mondi paralleli in qualche modo, potrebbero emergere prove indirette del fatto che questi mondi esistono davvero, anche se non possiamo osservare direttamente la loro interazione.

Una nuova visione dell’universo e della realtà

La teoria dei molti mondi propone una visione radicalmente diversa della realtà, in cui ogni decisione, ogni scelta, ogni evento non determina solo un futuro, ma crea infinite possibilità, ognuna delle quali si realizza in un universo parallelo. In questa concezione, la separazione tra passato, presente e futuro è superata da un’idea di realtà fluida e molteplice, dove ogni momento della nostra esistenza è un passaggio che genera mondi nuovi.

L’introduzione della teoria dei molti mondi nella discussione filosofica e scientifica non solo sfida il determinismo e la visione classica del tempo e dello spazio, ma solleva interrogativi profondi su cosa significhi esistere, fare delle scelte e vivere in un mondo che, forse, non è nemmeno l’unico universo che esiste. La comprensione dell’universo come un vasto albero di possibilità, in cui ogni biforcazione determina un nuovo mondo, ci invita a rivedere la nostra concezione di esistenza, coscienza e destino. In un universo quantistico, dove ogni possibilità è realmente realizzata, la separazione tra vita e morte, tra io e altri, perde significato, e la realtà si configura come una rete di mondi che si ramificano all’infinito.

