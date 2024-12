Economista di Yale conquista un prestigioso finanziamento e sceglie l’Università della Calabria

MeteoWeb

Orazio Attanasio, uno degli economisti più stimati a livello internazionale e professore ordinario alla Yale University, ha deciso di tornare alle sue radici scegliendo l’Università della Calabria (Unical) come sede per sviluppare il suo progetto di ricerca “Measurement Tools Design“. Questo ambizioso progetto ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 226 mila euro grazie al bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), nella categoria “Advanced Grant”. Si tratta di uno degli otto finanziamenti assegnati in tutta Italia nel settore delle Scienze Sociali e Umanistiche, un riconoscimento che posiziona l’Unical al centro della scena accademica nazionale.

Il progetto non solo rappresenta un significativo traguardo per Attanasio, ma conferma il ruolo dell’Unical come polo di eccellenza per la ricerca accademica. Come dichiarato, il laboratorio che nascerà grazie a questo finanziamento sarà un punto di riferimento per lo sviluppo di strumenti innovativi di misurazione, con l’obiettivo di affrontare tematiche complesse legate al comportamento umano.

Il progetto “Measurement Tools Design”

Il progetto si propone di creare un “Laboratorio delle Misurazioni”, dove verranno progettati e testati strumenti per misurare concetti complessi come credenze soggettive, atteggiamenti e norme sociali. Questi strumenti saranno utilizzati per migliorare la ricerca empirica e promuovere collaborazioni interdisciplinari. Il laboratorio sarà operativo anche oltre la durata del finanziamento, configurandosi come un’eredità duratura per l’Unical e un punto di riferimento per la ricerca a livello internazionale.

Il laboratorio lavorerà in stretta collaborazione con i docenti e ricercatori del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF), tra cui Maria De Paola e Vincenzo Scoppa, ma si inserirà anche in una rete collaborativa con istituzioni accademiche di rilievo mondiale. Questo approccio garantirà al progetto una prospettiva locale e globale, rendendo l’Unical un nodo cruciale per la ricerca d’avanguardia.

Un riconoscimento prestigioso: gli Advanced Grant del FIS

Gli Advanced Grant, assegnati dal Fondo Italiano per la Scienza, rappresentano uno dei finanziamenti più ambiti nel panorama accademico italiano. I destinatari sono ricercatori senior con una consolidata esperienza internazionale, in grado di proporre progetti innovativi e di forte impatto. Ispirati agli analoghi finanziamenti dell’European Research Council (ERC), questi grant sostengono ricerche che spingono i confini della conoscenza.

Il professor Attanasio, originario di Cosenza, si è distinto per una carriera accademica di altissimo livello. Dopo il dottorato alla London School of Economics, ha insegnato in prestigiose istituzioni come Stanford, University College London e Yale. La sua ricerca ha toccato temi cruciali come il consumo, il risparmio e le politiche pubbliche nei paesi emergenti. Ha ricevuto riconoscimenti illustri, tra cui il Klaus Jacobs Research Prize, e ha ricoperto ruoli di leadership in associazioni prestigiose come la Econometric Society.

Unical: attrazione per cervelli eccellenti

L’arrivo di Attanasio si inserisce in una strategia più ampia dell’Unical per attrarre talenti e consolidarsi come centro di ricerca di eccellenza. Come sottolineato dal rettore Nicola Leone, l’ateneo ha implementato una serie di politiche innovative per favorire la partecipazione a bandi di finanziamento e migliorare le opportunità di reclutamento. Tra queste, la creazione di un ufficio dedicato alla progettazione di ricerca, incentivi per i vincitori di bandi internazionali e attività di formazione per la preparazione delle proposte.

Questi sforzi hanno dato risultati tangibili. Nel 2022, il dipartimento di Studi Umanistici ha accolto Christian Ferlaino, vincitore delle Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships con un progetto di etnomusicologia. Tra gli altri vincitori di prestigiosi bandi internazionali ci sono Marino De Luca, con un progetto sulle fake news, e Mario Coscarello, che ha analizzato incubatori d’impresa tra Europa e America Latina. Anche il professor Christian Vassallo, docente dell’Unical, ha ottenuto il primo Consolidator Grant dell’ERC con uno studio sulla filosofia antica.

Un ritorno alle origini: il valore simbolico di Attanasio all’Unical

La scelta di Attanasio di portare il suo progetto in Calabria assume un significato profondo. Rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio attraverso la ricerca di eccellenza. Il suo contributo rafforza l’immagine dell’Unical come luogo ideale per lo sviluppo accademico e la ricerca interdisciplinare.

Come affermato dal rettore Leone: “L’arrivo di personalità di questo calibro non è un caso, ma il risultato di una visione strategica che punta a fare dell’Unical un ateneo competitivo a livello globale“.

Questo approccio ha attirato anche altre figure di rilievo, come Georg Gottlob, scienziato dell’Intelligenza Artificiale proveniente da Oxford, e Franca Melfi, pioniera nella chirurgia robotica.

Il futuro del “Laboratorio delle Misurazioni”

Il laboratorio fondato da Attanasio non si limiterà a svolgere attività accademiche, ma avrà un impatto concreto su come comprendiamo e misuriamo il comportamento umano. Grazie all’interdisciplinarità e alla collaborazione internazionale, il progetto promette di trasformare la ricerca sociale, contribuendo anche allo sviluppo economico e culturale del Sud Italia.

Con la sua esperienza e il suo talento, Attanasio rappresenta un esempio di “cervello di ritorno” che non solo riafferma il valore delle proprie radici, ma contribuisce a costruire un futuro migliore per la sua terra d’origine.

