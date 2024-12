Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero uniti per una visione condivisa sull’acquacoltura sostenibile

MeteoWeb

I rappresentanti di oltre 30 paesi si sono riuniti a Heraklion, in Grecia, per partecipare alla più grande conferenza regionale sull’acquacoltura, un evento fondamentale per il futuro del settore intitolata “Plasmare il futuro dell’acquacoltura nella regione del Mediterraneo e del Mar Nero”. Il convegno ha offerto una piattaforma per esaminare i progressi dalla prima conferenza regionale tenutasi dieci anni fa a Bari, in Italia, e per discutere le modalità per abbracciare l’innovazione, promuovere la sostenibilità e aumentare la resilienza del settore. Obiettivo finale: sbloccare il pieno potenziale dell’acquacoltura nella regione.

L’acquacoltura come pilastro per la sicurezza alimentare e lo sviluppo economico

L’acquacoltura sta diventando sempre più cruciale per la sicurezza alimentare, l’occupazione e lo sviluppo economico nell’area del Mediterraneo e del Mar Nero. “Oggi sta prendendo forma una nuova visione per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura. Lasciamo che questa conferenza segni una pietra miliare significativa nel nostro viaggio. Sulla base delle sue conclusioni, rifletteremo su come affrontare al meglio le sfide, assicurandoci che le nostre azioni siano di beneficio all’acquacoltura e alle comunità locali che dipendono da essa”, ha affermato Charlina Vitcheva, Direttore generale per gli affari marittimi e la pesca, Commissione europea.

“La forte rappresentanza della comunità regionale dell’acquacoltura è un passo importante verso lo sviluppo sostenibile del settore. Il nostro approccio, al GFCM, abbraccia tutte le dimensioni della sostenibilità, dalla governance agli aspetti sociali, dalla tutela ambientale alla crescita economica. I nostri paesi hanno una visione condivisa per il futuro, radicata nei loro obiettivi comuni, ma anche allineata con le realtà quotidiane degli acquacoltori”, ha dichiarato Miguel Bernal.

Le cinque priorità per un’acquacoltura sostenibile entro il 2030 sono:

Sicurezza alimentare

Crescita basata sugli ecosistemi

Governance e collaborazione tra stakeholder

Innovazione

Responsabilità sociale e inclusività

