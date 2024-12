Al Parco di Colfiorito una palude di neve e ghiaccio

MeteoWeb

Il Parco di Colfiorito, nel comune di Foligno al confine tra Umbria e Marche, è uno spettacolo incantato. Dopo una forte nevicata che ha interessato l’intero Appennino centrale, l’altopiano si presenta avvolto da un candido manto di neve. La palude, nota per essere una tappa privilegiata da centinaia di uccelli migratori ogni anno, appare parzialmente ghiacciata. Le anatre selvatiche, i cormorani e gli aironi, abituali frequentatori di questo ecosistema, sembrano essersi rifugiati nel fitto del canneto per sfuggire al freddo pungente. Le temperature vicine allo zero hanno reso la neve quasi solida, contribuendo a creare un paesaggio di straordinaria bellezza.

