Messo in esercizio il parco eolico onshore di San Severo: è uno dei più grandi in Italia

MeteoWeb

Rwe ha messo in esercizio uno dei suoi più grandi parchi eolici onshore in Italia dopo un anno dall’avvio della costruzione. Il Parco Eolico di San Severo, da 54 megawatt (Mw), è composto da 12 turbine con una capacità di 4,5 Mw ciascuna. Situato nel Comune di San Severo, in provincia di Foggia, il parco fornirà energia verde a 55.000 famiglie italiane. L’entrata in esercizio di San Severo, sottolinea Paolo Raia, Country Chair Rwe Renewables Italia, “segna la conclusione di un anno di successi con una serie di nuovi progetti di energie rinnovabili in Italia. Con Mondonuovo, abbiamo avviato la costruzione di un altro grande parco eolico, mentre Bosco è il nostro primo impianto fotovoltaico in Italia attualmente in costruzione. Inoltre, abbiamo appena preso la decisione di investimento per Morcone e Acquafredda, i nostri primi impianti commerciali di agrivoltaico avanzato a livello mondiale, che verranno realizzati la prossima primavera.

Un grande ringraziamento al nostro team e a tutti i partner e le aziende coinvolte in questi progetti. Non vediamo l’ora di raggiungere i prossimi traguardi nel nostro percorso per supportare l’Italia nell’attuazione della transizione energetica, fondamentale per la mitigazione dei cambiamenti climatici e per garantire una più stabile sicurezza energetica”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.