Parco Val Grande, una centralina idroelettrica alimenterà il rifugio Parpinasca

Il rifugio Alpe Parpinasca alle porte del Parco nazionale Val Grande, nel territorio comunale di Trontano (Verbano-Cusio-Ossola), che oggi utilizza generatori a gasolio, presto sarà alimentato con energia idroelettrica, grazie alla realizzazione di una micro-centralina idroelettrica. Il progetto, dal costo previsto di 152mila euro, sarà finanziato dal ministero dell’Ambiente con un contributo di 140mila euro. L’impianto, per la cui realizzazione è stato siglato una convenzione tra il comune di Trontano e il Parco Val Grande a cui il rifugio è concesso in comodato gratuito per 99 anni, sarà dotato di una turbina Pelton con sei getti e un generatore sincrono trifase ad asse verticale. Si utilizzerà la rete acquedottistica esistente, senza realizzare nuove opere di captazione idrica. L’obiettivo è completare i lavori entro la prossima stagione estiva.

“Non era pensabile che l’energia elettrica di una struttura che rappresenta una porta di ingresso ai nostri sentieri fosse ancora prodotta da generatori diesel”, il commento del presidente del Parco, Luigi Spadone. “Credo possano essere tanti altri i territori dove possano essere realizzati, sulle linee acquedottistiche, delle micro-centraline idroelettriche”.

