Parmitano: “IA ancora embrionale, in futuro potrebbe aiutare nello spazio”

“Credo che l’intelligenza artificiale sia ancora in una fase primordiale. Dobbiamo aspettare gli sviluppi perché possa diventare un partner nelle operazioni spaziali”. Lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel suo videocollegamento con ‘Space&Underwater Conference’ organizzata da Cybersecurity Italia a Roma. “Personalmente – ha aggiunto – immagino un futuro in cui possa aiutarci soprattutto nella gestione di sistemi complessi che hanno bisogno di risoluzioni in maniera automatica o la gestione dei sistemi di bordo”. In conclusione del collegamento da Houston, Parmitano ha parlato del suo futuro auspicando di “poter contribuire a un ulteriore volo, possibilmente verso la Luna“.

