Addio a Pascal Hervé, ex maglia rosa del giro 1996: lottava contro un tumore allo stomaco

MeteoWeb

L’ex ciclista francese Pascal Hervé, che aveva indossato la maglia rosa al Giro del 1996 prima di essere coinvolto nello scandalo doping Festina, è morto ieri sera all’età di 60 anni. Lo ha reso noto il sindacato ciclisti del suo paese (Uncp). Le circostanze del decesso non sono state precisate, ma lo scorso settembre Hervé aveva rivelato di essersi sottoposto a metà anno a un intervento chirurgico per un “tumore allo stomaco, con una rimozione completa dello stomaco stesso”. “Pascal era una figura emblematica e una voce essenziale nel nostro sport – ha scritto l’Uncp su X -. La grande famiglia del ciclismo è in lutto. La famiglia del ciclismo è in lutto”.

L’annuncio della sua morte ha suscitato reazioni sui social network da parte degli ex compagni di squadra di Hervé. “Pascal, amico mio, sono sconvolto”, ha scritto il campione del mondo del 1997 Laurent Brochard su X, che ha corso con Hervé nella Festina. “Te ne sei andato la notte di Natale, amico mio, sei stato così rock’n’roll fino alla fine… Ho tanti ricordi, tanti bei momenti, avevamo tanti progetti per il futuro… non ho parole. Tu c eri sempre, sempre una parola, anche nei momenti difficili. Ti voglio bene e ti abbraccio amico mio, ci rivedremo, mi mancherai”, ha aggiunto Brochard.

Chi era Pascal Hervé

Campione del mondo dilettanti, Pascal Hervé ha concluso la sua carriera a 37 anni dopo essere risultato positivo al Giro d’Italia del 2001, tre anni dopo essere stato sospeso per due mesi per il suo coinvolgimento nell’affare Festina, in particolare al fianco di Richard Virenque, di cui era stato fedele ‘luogotenente’ per molti anni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.