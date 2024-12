Paura a Beaver Creek: Arnaud Boisset cade e perde conoscenza

MeteoWeb

Una brutta caduta ha interrotto la prima discesa della stagione di Arnaud Boisset, 26enne sciatore svizzero. Durante la gara di Beaver Creek, in Colorado, Boisset ha perso il controllo dei suoi sci all’atterraggio di un salto, finendo violentemente a terra a pochi metri dal traguardo. L’incidente, avvenuto mentre l’atleta stava realizzando una performance promettente, ha causato momenti di grande apprensione. La dinamica dell’incidente è stata impressionante. Dopo un’eccellente partenza nella parte alta del tracciato, lo svizzero è arrivato con grande velocità al salto incriminato, dove ha cercato di mantenere il controllo dei suoi sci. Purtroppo, l’atterraggio non è andato come previsto: Boisset ha perso l’equilibrio, impattando violentemente con il casco sul terreno prima di finire nelle reti di sicurezza.

Il giovane sciatore ha perso conoscenza immediatamente dopo la caduta, suscitando grande preoccupazione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. È stato prontamente soccorso dal team medico presente sul posto, per poi essere trasportato rapidamente in ospedale per accertamenti. La famiglia di Boisset ha rassicurato i fan attraverso dichiarazioni rilasciate al quotidiano svizzero Le Nouvelliste: l’atleta ha ripreso conoscenza e sembra non aver riportato lesioni gravi.

Ulteriori esami in corso

Boisset, che lo scorso anno aveva conquistato il terzo posto nel super-G di Saalbach, si sottoporrà a una serie di esami approfonditi, tra cui una TAC, per escludere eventuali conseguenze più serie. Nonostante il grande spavento, le notizie sembrano essere rassicuranti, e l’atleta potrebbe tornare presto in pista. Il tema della sicurezza è sempre molto caldo: la tragedia di Matilde Lorenzi non è stata di certo dimenticata.

