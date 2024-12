Paura a Bormio, brutta caduta di Cyprien Sarrazin: trasportato in ospedale con l’elicottero

MeteoWeb

Il francese Cyprien Sarrazin, che ieri aveva fatto segnare il primo tempo nella prima prova della discesa libera di Bormio, cade malamente durante la seconda prova ancora in corso. Sarrazin, sul tratto finale, è volato in fondo al muro di San Pietro della Stelvio, pista che l’aveva visto vincitore nel 2023. Il velocista transalpino, privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero in ospedale.

