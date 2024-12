Pesca, la soddisfazione di Coldiretti per l’approvazione dell’ultimo decreto

MeteoWeb

“Coldiretti Pesca esprime soddisfazione per l’approvazione del decreto da parte della Conferenza Stato-Regioni che introduce un contributo destinato alla copertura totale o parziale degli interessi passivi sui finanziamenti bancari. Questo provvedimento, spiega Coldiretti Pesca, rappresenta una risposta concreta alle difficoltà strutturali di accesso al credito che da tempo affliggono il settore della pesca. Il decreto, firmato dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, fornisce un aiuto essenziale alle imprese ittiche, sostenendo la loro liquidità e capacità operativa in un momento particolarmente complesso. La misura, conosciuta come “cambiale azzurra”, prevede un contributo in conto interessi pari fino al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento”, è quanto si legge in una nota di Coldiretti.

“L’importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario non potrà superare i 100.000 euro. Questo intervento sostenuto da Coldiretti Pesca per affrontare le criticità del comparto, dimostra un’attenzione concreta e tangibile da parte del Governo nei confronti di un settore primario dell’economia nazionale. Questa misura, conclude Coldiretti Pesca, rappresenta un passo significativo per garantire il futuro delle imprese ittiche italiane e promuove la stabilità economica e sociale delle marinerie”, conclude il comunicato.

