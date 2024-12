Peste suina, 5 nuovi casi nei cinghiali in Italia: colpita una regione

MeteoWeb

Cinque nuovi casi positivi alla peste suina africana nei cinghiali sono stati trovati in Piemonte. Lo comunica l’istituto zooprofilattico. Il dato, aggiornato al 29 dicembre, porta il totale a 676 nel territorio della regione. Non si segnalano invece nuovi focolai negli allevamenti suinicoli. In Liguria non si segnalano nuove positività fra i cinghiali; il totale resta quindi stabile a 1.042. I nuovi casi piemontesi sono stati osservati in provincia di Alessandria e in particolare a Cassine, Cassinelle (due) e Ovada (due).

