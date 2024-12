La pianificazione dello spazio marino “Climate-Smart”: in programma un appuntamento online 

MeteoWeb

L’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione sono considerati passaggi fondamentali per una Pianificazione Oceanica Sostenibile. Senza considerazioni di adattamento, la gestione spaziale delle risorse marine e delle aree protette diventa inefficace. “Oggi molte nazioni e documenti politici di alto livello riconoscono le politiche di Pianificazione Spaziale Marina “climate-smart” come componenti indispensabili delle attività umane sostenibili nell’oceano e come parte di un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Le politiche di questo tipo si fondano su un approccio integrato che unisce la scienza e le politiche per favorire la soluzione”.

“La pianificazione “climate-smart” rappresenta un passo cruciale per affrontare le sfide future e creare un equilibrio tra le necessità umane e la conservazione dell’ambiente marino. Per il successo di tali iniziative, è fondamentale il coinvolgimento di tutte le parti interessate”. Sono i dettagli sul webinar in programma il 10 dicembre 2024 alle 14:30.

