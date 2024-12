Il pilota Leclerc vittima di un’intossicazione alimentare: cosa è successo

MeteoWeb

Un venerdì particolarmente impegnativo per Charles Leclerc ad Abu Dhabi, dove il pilota monegasco ha dovuto affrontare una serie di difficoltà, tra cui un’intossicazione alimentare che lo ha colpito la notte precedente e un problema alla batteria della sua Ferrari durante la prima sessione di prove libere. Leclerc ha rivelato che giovedì sera è stato vittima di un’intossicazione alimentare. “Tutto è iniziato purtroppo giovedì sera, quando ho avuto un’intossicazione alimentare che mi ha impedito di dormire durante la notte”, ha dichiarato il pilota della Ferrari al microfono della Formula 1. “Sono così stanco, voglio solo dormire ora.”

“Non mi sentivo di voler guidare, ma la grande motivazione della giornata è stata quella di fare la prima sessione di prove con mio fratello. È stato un sogno che si è realizzato per noi due, per tutta la nostra famiglia che è venuta da Monaco per vedere questo momento, ed è stato un momento davvero emozionante. Ho dovuto indossare il casco subito perché ero anche emozionato”. Nonostante la situazione fisica difficile, Leclerc ha potuto vivere una giornata unica, condividendo il circuito con Arthur, un’esperienza che ha reso la sessione di Abu Dhabi ancora più speciale.

Nonostante le difficoltà, Leclerc ha mostrato ottimismo. “Mi sento già un po’ meglio”, ha confermato il monegasco in attesa dell’ultimo appuntamento del campionato di Formula 1.

