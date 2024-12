Maltempo, forti piogge in Israele: inondazioni e salvataggi | VIDEO

MeteoWeb

I soccorritori hanno esortato la popolazione a prestare attenzione dopo che le forti piogge notturne hanno causato inondazioni improvvise in alcune parti del nord di Israele questa mattina, causando danni alle infrastrutture. Almeno una persona è stata salvata da un veicolo allagato. Ad Hadera, il servizio antincendio e di soccorso ha utilizzato un canotto per raggiungere una donna di 51 anni rimasta intrappolata nella sua auto allagata dopo aver tentato di attraversare un incrocio allagato. La donna è stata trasferita al Magen David Adom per le cure, ha affermato il servizio di soccorso. A Tiberiade, il comune ha bloccato una strada che il sito di notizie Walla ha descritto come distrutta da dalle inondazioni.

Il centro e il sud di Israele sono stati interessati da freddo e forti venti ma poche precipitazioni. Il servizio di ambulanza Magen David Adom ha affermato di aver evacuato un uomo apparentemente senzatetto, di circa 30 anni, che giaceva privo di sensi in HaMasger Street a Tel Aviv dopo essere svenuto, apparentemente per ipotermia.

La notte ha portato anche la prima grande nevicata sul Monte Hermon, nel nord di Israele, che è attualmente una zona militare chiusa a causa delle tensioni in Libano e Siria.

