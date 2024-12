Piogge e nevicate: no restrizioni idriche oggi in Basilicata

MeteoWeb

Le recenti piogge e nevicate hanno aiutato 29 comuni della Basilicata ad evitare restrizioni idriche in questi giorni di festa. L’acqua, infatti, ci sarà per tutta la giornata oggi nei 29 comuni lucani serviti dallo schema Basento-Camastra, interessati da oltre 4 mesi dalla crisi idrica. Acquedotto Lucano, infatti, fa sapere che l’interruzione idrica prevista per questa sera alle 23 è stata posticipata alle 19 e 30 di domani. La decisione “è stata assunta alla luce delle importanti precipitazioni delle scorse ore che hanno contribuito ad alimentare sorgenti, falde e la stessa diga del Camastra”.

Nella giornata di domani, 26 dicembre, verrà comunicato il calendario delle eventuali prossime restrizioni idriche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.