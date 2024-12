Piogge torrenziali in Costa Rica: inondazioni ed evacuazioni a Sarapiquí | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi giorni intense piogge hanno colpito il Costa Rica, causando gravi inondazioni e l’evacuazione di 1.000 persone, secondo i dati forniti dalla Croce Rossa e dai Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso, coordinate dal Comitato di Emergenza Municipale di Sarapiquí, stanno supportando 45 comunità particolarmente colpite.

La Commissione Nazionale di Emergenza (CNE) ha registrato 152 episodi di allagamento, concentrati a Sarapiquí, Siquirres e Pococí. Diversi fiumi, tra cui il Sarapiquí, il Tortuguero e il Reventazón, sono esondati, danneggiando case e infrastrutture.

Le precipitazioni hanno raggiunto accumuli tra i 90 e i 165 mm in 12 ore in zone come San Carlos e Ciudad Quesada. L’Istituto Meteorologico Nazionale (IMN) ha emesso un avviso per forti venti, con raffiche fino a 105 km/h nelle aree montuose. Le autorità prevedono un miglioramento delle condizioni meteo, ma avvertono che i terreni montuosi sono saturi al 90-100%.

Foto







