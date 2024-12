Ponte crollato in Brasile, anche la Marina dispiegata nella ricerca dei dispersi

MeteoWeb

Il crollo del Ponte Juscelino Kubitschek, che collega gli Stati brasiliani di Maranhão e Tocantins, ha trascinato nel fiume Tocantins 8 automobili, causando una vittima accertata e 15 dispersi. Il Ministro dei Trasporti brasiliano, Renan Calheiros Filho, ha annunciato il coinvolgimento dei sommozzatori della Marina militare nelle ricerche, ostacolate finora dalla contaminazione del fiume da acido solforico trasportato da un camion coinvolto nell’incidente. Durante una conferenza stampa sul luogo della tragedia, Calheiros ha dichiarato che saranno stanziati 15,7 milioni di euro (100 milioni di real) per ricostruire il ponte entro il 2025 e realizzare le opere necessarie al suo funzionamento. Lo stato di emergenza è stato dichiarato per accelerare le procedure amministrative legate alla ricostruzione. Nel frattempo, è stata avviata un’indagine per accertare le cause e le responsabilità del crollo.

