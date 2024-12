Ponte crollato in Brasile: il bilancio delle vittime sale a 11

MeteoWeb

Si è aggravato il bilancio delle vittime del crollo del Ponte Juscelino Kubitschek in Brasile, avvenuto lo scorso 22 dicembre: ha trascinando nelle acque del fiume Tocantins numerosi veicoli in transito sulla via di collegamento tra gli stati di Maranhão e Tocantins. I vigili del fuoco hanno riportato un bilancio aggiornato di 11 vittime: 2 corpi si trovavano a pochi metri dai pilastri del Ponte rimasti in piedi e dalla base dei sommozzatori della marina militare impegnati nelle operazioni di recupero. Altri 2 corpi sono stati localizzati tra le carcasse di un camioncino, una moto e un’autocisterna che trasportava acido solforico. Le operazioni dei sommozzatori per il recupero delle 6 vittime ancora disperse sono state inoltre sospese a causa del pericolo di crollo di quello che resta del Ponte e riprenderanno dopo ulteriori sopralluoghi.

