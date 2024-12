Potremmo essere a soli 10 secondi dalla scoperta della materia oscura

MeteoWeb

Il mistero della materia oscura, uno dei più grandi enigmi della fisica moderna, potrebbe essere risolto in un tempo sorprendentemente breve: appena 10 secondi. Questo è il tempo necessario a una supernova per emettere un flusso di particelle ipotetiche chiamate assioni, che potrebbero finalmente confermare la loro esistenza. Tale evento rappresenterebbe una scoperta rivoluzionaria non solo per l’astrofisica, ma anche per la comprensione della struttura fondamentale dell’universo.

Il contesto della materia oscura

La materia oscura è un concetto che affascina e sfida gli scienziati da decenni. Nonostante sia invisibile e non emetta radiazioni rilevabili, si stima che costituisca circa l’85% della materia nell’universo. La sua presenza è dedotta principalmente dagli effetti gravitazionali che esercita sulla materia visibile, come le stelle e le galassie. Tuttavia, la sua natura esatta rimane un mistero. Sono stati proposti numerosi candidati teorici per spiegare questa misteriosa sostanza, ma finora nessuno è stato confermato sperimentalmente.

Gli assioni sono uno dei candidati più promettenti. Ipotesi formulate negli anni ’70 li descrivono come particelle estremamente leggere, prive di carica elettrica e con interazioni minime con la materia ordinaria. Queste caratteristiche li rendono difficili da rilevare, ma anche ideali per spiegare la materia oscura, che sembra interagire principalmente attraverso la gravità.

Gli assioni e la loro rilevazione

Gli assioni furono originariamente teorizzati come soluzione al problema della CP forte nella cromodinamica quantistica, una questione fondamentale che riguarda la simmetria delle interazioni forti. Solo in un secondo momento, gli scienziati si resero conto che alcune delle loro proprietà li rendevano un candidato ideale per la materia oscura. Tra queste, la capacità di decadere in fotoni in presenza di forti campi magnetici è particolarmente interessante.

Secondo le simulazioni più recenti, le stelle di neutroni e le supernove sono luoghi ideali per cercare gli assioni. La fisica estrema presente in questi oggetti celesti dovrebbe produrre enormi quantità di assioni, che a loro volta potrebbero essere convertiti in fotoni rilevabili dai nostri strumenti. In particolare, una supernova offre un’opportunità unica: nei primi 10 secondi dopo l’esplosione, una stella in collasso potrebbe emettere un lampo intenso di assioni, rendendoli osservabili tramite i raggi gamma.

La sfida tecnologica

Attualmente, il telescopio spaziale Fermi è l’unico strumento in grado di rilevare questi raggi gamma. Tuttavia, le probabilità che Fermi stia osservando il punto giusto del cielo al momento dell’esplosione di una supernova sono limitate, stimate in appena 1 su 10. Per superare questa limitazione, i ricercatori dell’Università della California, Berkeley, propongono la creazione di una nuova infrastruttura: il GALactic AXion Instrument for Supernovae (GALAXIS).

GALAXIS è concepito come una flotta di satelliti a raggi gamma, progettata per monitorare costantemente l’intero cielo. Con questa tecnologia, sarebbe possibile rilevare ogni supernova vicina e, potenzialmente, catturare il segnale degli assioni. Tuttavia, il progetto è ancora in fase preliminare e richiede ingenti risorse e tempo per essere realizzato.

“Penso che tutti noi su questo articolo siamo stressati per l’esistenza di una prossima supernova prima di avere la giusta strumentazione,” afferma Benjamin Safdi, professore associato di fisica presso l’UC Berkeley. “Sarebbe un vero peccato se domani esplodesse una supernova e perdessimo l’opportunità di rilevare l’assione: potrebbe non tornare prima di altri 50 anni”.

Implicazioni scientifiche

Se gli assioni venissero rilevati, le implicazioni sarebbero straordinarie. Non solo confermerebbero l’esistenza di un componente fondamentale della materia oscura, ma potrebbero anche fornire risposte a questioni chiave della fisica teorica. La scoperta degli assioni potrebbe aiutare a risolvere il problema della CP forte, supportare la teoria delle stringhe e fornire indizi sullo squilibrio tra materia e antimateria nell’universo.

Il team dell’UC Berkeley ha calcolato che un particolare tipo di assione, noto come assione della cromodinamica quantistica (QCD), potrebbe essere rilevato se la sua massa fosse superiore a 50 micro-elettronvolt. Per contestualizzare, questa è una frazione minuscola rispetto alla massa di un elettrone, ma sufficiente per rendere gli assioni una delle particelle più piccole mai scoperte.

“Lo scenario migliore per gli assioni è che Fermi catturi una supernova,” spiega Safdi. “La possibilità che ciò accada è piccola. Ma se Fermi lo vedesse, saremmo in grado di misurare la sua massa, la sua forza di interazione e di determinare tutto ciò che dobbiamo sapere sull’assione”.

Una corsa contro il tempo

La rilevazione degli assioni non è solo una questione di scienza, ma anche di tempismo. Le supernove vicine sono eventi rari, che si verificano solo una o due volte ogni secolo nella nostra galassia. Il rischio è che un evento del genere passi inosservato, ritardando ulteriormente la soluzione di uno dei più grandi misteri cosmici.

“Saremmo incredibilmente fiduciosi nel segnale,” continua Safdi, “perché non c’è materia ordinaria che potrebbe creare un evento del genere”. La possibilità di risolvere enigmi cosmici con una singola osservazione rappresenta una sfida unica, ma anche una straordinaria opportunità per la scienza moderna.

La scoperta degli assioni è una delle frontiere più affascinanti della fisica. Sebbene le sfide tecnologiche e temporali siano significative, i potenziali benefici superano di gran lunga gli ostacoli. Con strumenti adeguati e un pizzico di fortuna, potremmo essere a pochi secondi dalla risposta a domande che hanno affascinato l’umanità per secoli. La ricerca pubblicata sulla rivista Physical Review Letters non è solo un passo avanti nella caccia alla materia oscura, ma un promemoria dell’importanza della curiosità e dell’ambizione nella scienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.