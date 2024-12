Previsioni Meteo Emilia-Romagna: maltempo veloce lascia spazio a un Natale soleggiato

MeteoWeb

La giornata di domenica in Emilia-Romagna inizierà sotto cieli sereni, ma un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche è atteso dalla sera. Una nuova perturbazione porterà con sé rovesci e nevicate, con fiocchi che potrebbero scendere fino a quote di 700-800 metri durante la notte e le prime ore di lunedì. Con l’inizio della settimana, l’Emilia centro-orientale e la Romagna saranno interessate da una diffusa copertura nuvolosa, causata dall’ingresso di aria fredda durante le ore notturne. Questo afflusso potrebbe dar vita a veloci rovesci che, partendo da nord, si estenderanno verso l’Appennino. In alcune zone della pianura e lungo la costa romagnola, non si esclude la possibilità di fenomeni nevosi, con fiocchi a quote bassissime e occasionali episodi di neve tonda.

La Vigilia di Natale sarà caratterizzata da una giornata prevalentemente soleggiata in tutta la regione, sebbene un aumento della nuvolosità sia previsto sulla Romagna a partire dal pomeriggio. Per il giorno di Natale, si prospettano condizioni di bel tempo sull’Emilia, mentre la Romagna potrebbe vedere qualche nube in più, con la possibilità, seppur limitata, di fiocchi di neve nelle zone interne, specialmente tra il riminese e il cesenate.

Il sistema perturbato si muoverà rapidamente, lasciando spazio a un periodo di stabilità atmosferica che accompagnerà le festività natalizie. Nonostante il tempo soleggiato, il clima resterà freddo, con episodi di vento a tratti intensi che contribuiranno a mantenere una sensazione di rigidità tipicamente invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.