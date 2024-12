Previsioni Meteo Abruzzo: alta pressione in arrivo, gelate notturne e clima stabile fino al Capodanno

MeteoWeb

L’Abruzzo sta gradualmente lasciandosi alle spalle una fase meteorologica tipicamente invernale che, negli ultimi giorni, ha portato rovesci, temperature rigide, venti di Tramontana spesso intensi e nevicate a bassa quota. Le precipitazioni nevose più consistenti si sono registrate in particolare sulla Majella, dove gli accumuli hanno raggiunto livelli significativi, confermando l’impatto del freddo intenso che ha caratterizzato questa settimana.

Con l’avvicinarsi del fine settimana, le prospettive meteorologiche delineano un cambio di scenario. È previsto infatti il consolidamento di un campo di alta pressione, che porterà condizioni di stabilità atmosferica e un clima più mite. Questo miglioramento potrebbe protrarsi almeno fino al Capodanno, regalando giornate serene e senza precipitazioni. Tuttavia, nonostante il previsto rialzo delle temperature diurne, l’effetto del cielo terso e della ridotta ventilazione contribuirà a un significativo raffreddamento notturno. In queste ore, le gelate si faranno estese e particolarmente intense nelle aree innevate dell’entroterra abruzzese, mantenendo viva l’atmosfera invernale.

La combinazione tra paesaggi innevati, gelate notturne e il probabile arrivo di un periodo di bel tempo crea un quadro ideale per chi vorrà godersi la magia dell’inverno abruzzese in condizioni più miti, senza rinunciare alla suggestione di un paesaggio ricoperto di neve.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.