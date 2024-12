Previsioni Meteo Abruzzo: il 2024 si chiude con l’alta pressione, peggioramento da 2-3 gennaio

MeteoWeb

L’Abruzzo si appresta a concludere il mese di dicembre e il 2024 sotto l’influenza dell’alta pressione, regalando giornate stabili e prevalentemente soleggiate. Questo scenario meteorologico, previsto a partire da domani e destinato a protrarsi fino al 31 dicembre, porterà condizioni di calma atmosferica su gran parte della regione. Solo lievi velature potranno comparire in alcune aree, senza tuttavia compromettere la prevalenza del cielo sereno. Le temperature saranno in graduale aumento, soprattutto nei valori massimi, offrendo un clima più mite rispetto ai giorni precedenti. Questo miglioramento termico sarà particolarmente percepibile durante le ore centrali della giornata, contribuendo a un’aria quasi primaverile nonostante il pieno inverno.

Con l’arrivo del nuovo anno, la situazione meteorologica potrebbe subire un primo cambiamento. Nei primissimi giorni di gennaio si prevede un graduale aumento della nuvolosità su diverse zone dell’Abruzzo. Questo sviluppo potrebbe rappresentare il preludio all’avvicinamento di una perturbazione più strutturata, attesa tra il 2 e il 3 gennaio. La natura e gli effetti di questa possibile ondata di maltempo sono ancora da definire con precisione e saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.