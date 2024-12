Previsioni Meteo Abruzzo: sotto il dominio dell’anticiclone, sole e stabilità per fine anno

MeteoWeb

L’Abruzzo si trova sotto l’influenza di un robusto anticiclone, che garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio regionale. Questo scenario, caratterizzato da un campo di alta pressione ben consolidato, accompagnerà gli ultimi giorni dell’anno, offrendo un clima mite durante le ore centrali della giornata e cieli sereni su gran parte della regione. Nonostante l’aumento delle temperature diurne, le notti continueranno a essere rigide, soprattutto nelle aree appenniniche dove le condizioni favorevoli, come cieli limpidi e una ventilazione più debole, favoriranno la formazione di gelate diffuse nelle vallate innevate. Questo fenomeno sarà particolarmente marcato nelle zone interne, dove il raffreddamento notturno sarà più intenso.

Con l’arrivo del nuovo anno, si prevede un parziale cambiamento delle condizioni atmosferiche. Una maggiore nuvolosità potrebbe interessare le aree appenniniche occidentali e le coste adriatiche, pur senza portare precipitazioni significative. Questo lieve mutamento non influenzerà in modo rilevante la stabilità generale del quadro meteorologico, che dovrebbe proseguire ancora per diversi giorni.

