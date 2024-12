Previsioni Meteo Abruzzo: tregua effimera, torna il freddo polare

MeteoWeb

In Abruzzo, il maltempo che ha caratterizzato la giornata di ieri ha portato rovesci diffusi, venti intensi di Grecale e un sensibile calo delle temperature, accompagnato da nevicate sui rilievi appenninici a quote comprese tra i 500 e i 700 metri. Questo scenario tipicamente invernale ha visto, tuttavia, un rapido miglioramento nel corso della giornata odierna, con una graduale attenuazione dei fenomeni e un ritorno a condizioni di maggiore stabilità atmosferica. Nonostante la tregua temporanea, le previsioni confermano l’arrivo di una nuova ondata di freddo intenso già a partire da lunedì 23 dicembre, che accompagnerà la regione fino al giorno di Natale.

Questo nuovo episodio di maltempo sarà caratterizzato da un ulteriore abbassamento delle temperature e dal ritorno di condizioni atmosferiche instabili, con probabili nevicate a quote relativamente basse per il periodo. Gli effetti saranno maggiormente percepiti nelle zone interne e lungo i rilievi, ma l’intera regione potrebbe risentire del marcato peggioramento delle condizioni meteo.

Gli aggiornamenti delle prossime ore saranno fondamentali per delineare con precisione l’evoluzione del fenomeno e fornire indicazioni puntuali sull’intensità e l’estensione dei suoi effetti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

