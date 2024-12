Previsioni Meteo Calabria: atmosfera invernale e mare agitato, ma da venerdì torna il sole

MeteoWeb

L’atmosfera invernale che ha caratterizzato il Natale in Calabria sta gradualmente lasciando spazio a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, grazie allo spostamento verso sud-est della perturbazione che ha dominato nei giorni scorsi. Questo movimento favorisce l’ingresso di correnti settentrionali più asciutte e meno instabili, mantenendo temperature tipiche del periodo e limitando i fenomeni a zone specifiche esposte a queste correnti. Durante il pomeriggio di Natale, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso in tutta la regione. Deboli piogge potrebbero interessare il basso Cosentino Ionico, il Crotonese e, in maniera isolata, la bassa Valle del Crati. Sui rilievi, sono attese nevicate sopra i 1100 metri sul Pollino e sulla Sila, con maggiori accumuli nelle aree della Sila Greca e Grande.

Nella giornata di Santo Stefano, le condizioni atmosferiche saranno simili. Si prevedono cieli parzialmente nuvolosi sul Cosentino interno e ionico, oltre che sul Crotonese, con possibilità di piogge isolate su queste aree, in particolare sul basso Cosentino Ionico. Non si escludono brevi pioviggini sulla bassa Valle del Crati. Le nevicate continueranno a interessare il Pollino e la Sila oltre i 1200-1300 metri, mentre il resto della regione godrà di cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature, pur rimanendo fredde, subiranno un leggero aumento nei valori minimi.

Per venerdì 27 dicembre, si attende un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo sarà generalmente poco o parzialmente nuvoloso e i fenomeni saranno limitati a deboli nevicate residue sulla Sila Greca. Le temperature minime continueranno a salire lievemente, mentre le massime rimarranno stabili, offrendo un clima invernale moderato.

Anche i mari vedranno una progressiva attenuazione del moto ondoso. Il giorno di Santo Stefano i bacini ionici reggini saranno ancora molto mossi o agitati, mentre venerdì il mar Tirreno diventerà tra poco mosso e mosso, segnando una tendenza verso condizioni marine più tranquille.

