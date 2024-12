Previsioni Meteo Calabria: Capodanno tranquillo con cielo sereno e temperature nella norma

MeteoWeb

Un periodo di stabilità atmosferica caratterizzerà la Calabria nei prossimi giorni, con condizioni meteo stabili e serene grazie alla presenza di un’area di alta pressione che domina gran parte dell’Europa centrale e meridionale. Questo sistema anticiclonico, ormai consolidato, garantirà un clima tranquillo su tutta la regione, accompagnando la popolazione calabrese fino al Capodanno e oltre.

La notte di San Silvestro sarà all’insegna della tranquillità meteorologica, con cieli prevalentemente sereni o leggermente velati in alcune zone. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, regalando un freddo tipico di questo periodo dell’anno ma senza le rigide ondate gelide che in passato hanno caratterizzato alcune notti di Capodanno.

L’assenza di fenomeni significativi e la persistenza di condizioni favorevoli per gran parte della settimana offriranno un’ottima cornice per chi ha in programma celebrazioni o attività all’aperto. La Calabria, quindi, si prepara a salutare il nuovo anno sotto un cielo limpido, confermando il trend di stabilità imposto dall’alta pressione.

