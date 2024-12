Previsioni Meteo Calabria: breve tregua, Natale con pioggia, temporali e neve

MeteoWeb

La Calabria ha appena concluso una fase di maltempo intenso che ha interessato l’intera regione, con piogge, temporali e grandinate che si sono protratti fino alle ore notturne. Questi fenomeni sono stati accompagnati da abbondanti nevicate sulle aree montane e da forti raffiche di vento che hanno reso la situazione particolarmente impegnativa. La giornata di domani, 22 dicembre, sarà caratterizzata da una tregua meteorologica. Il tempo si presenterà stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, le temperature, già in netta diminuzione, si manterranno ben al di sotto delle medie stagionali, garantendo un clima rigido per tutto il weekend.

Questa stabilità atmosferica sarà però di breve durata. A partire dalla notte di domenica, una nuova perturbazione farà il suo ingresso sulla Calabria, portando aria ancora più fredda rispetto alla precedente. Questa massa d’aria determinerà un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche, con piogge e temporali diffusi su tutta la regione. Le nevicate torneranno a interessare le aree interne e montuose, con fiocchi che potranno spingersi fino a quote relativamente basse, intorno agli 800 metri, e localmente anche al di sotto.

Il periodo natalizio si prospetta dunque dominato da un clima freddo e instabile, con un ritorno di condizioni invernali marcate che renderanno le giornate festive suggestive ma impegnative. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti meteorologici per affrontare al meglio questa nuova fase di maltempo.

