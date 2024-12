Previsioni meteo Calabria: piogge diffuse, nevicate in montagna e mare agitato

MeteoWeb

Una perturbazione di origine nord-atlantica ha raggiunto l’Italia, portando un deciso peggioramento delle condizioni meteo sulla Calabria. Nella giornata odierna, forti piogge stanno interessando l’intera regione, con particolare intensità lungo le aree tirreniche e interne del Cosentino e dell’alto Catanzarese, dove si sono verificati anche temporali. Sulle montagne, la neve ha fatto la sua comparsa a quote medio-alte, conferendo un aspetto tipicamente invernale alle cime.

Per domani, lunedì 9 dicembre, si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso sulla Calabria settentrionale e su parte della Calabria centrale. Piogge saranno diffuse sul Cosentino, sull’alto Crotonese, sul Catanzarese e sull’alto Vibonese, con possibili temporali localizzati sulle zone tirreniche di queste aree. Le montagne del Pollino e della Sila vedranno nevicate inizialmente sopra i 1300/1400 metri, ma nel corso della mattinata la quota neve si alzerà progressivamente oltre i 1600/1700 metri. Nelle altre zone della regione il tempo sarà più stabile, con cieli parzialmente nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature non subiranno variazioni rilevanti.

La giornata di martedì 10 dicembre inizierà con precipitazioni ancora presenti sul Cosentino, mentre altrove il tempo sarà più asciutto e il cielo poco nuvoloso. Tuttavia, dal pomeriggio è previsto un aumento della copertura nuvolosa su gran parte del territorio regionale. Le piogge si estenderanno nuovamente al Catanzarese, al Vibonese e all’alto Reggino, accompagnate da nevicate sui rilievi del Pollino e della Sila, oltre i 1500/1600 metri. Anche in questa giornata le temperature resteranno stabili.

Il maltempo influenzerà anche i mari e i venti, con il mar Tirreno che si presenterà agitato nella giornata di lunedì. Sulle coste dell’alto Cosentino sarà elevato il rischio di mareggiate, che potrebbero causare disagi alle attività lungo i litorali.

