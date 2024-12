Previsioni Meteo Calabria: settimana instabile, attese piogge sparse e temperature stazionarie

MeteoWeb

La Calabria si prepara a una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge sparse che interesseranno soprattutto le aree tirreniche e interne della regione. Queste precipitazioni sono causate dall’arrivo di una bassa pressione che, formandosi sottovento alle Alpi nella giornata di martedì, scivolerà progressivamente verso sud-est, influenzando direttamente il territorio calabrese.

Martedì 3 dicembre sarà una giornata contraddistinta da cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse. Le precipitazioni si concentreranno prevalentemente sulle zone tirreniche, con maggiore intensità sul versante tirrenico del Catanzarese, sul Vibonese e sul Reggino tirrenico. In queste aree, pur non essendo abbondanti, i fenomeni risulteranno più frequenti. Le temperature si manterranno stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti.

Nella giornata di mercoledì 4 dicembre, il cielo rimarrà generalmente nuvoloso su gran parte della regione, con qualche temporanea apertura nelle ore mattutine. Le piogge continueranno a interessare il Reggino, il Vibonese, il Catanzarese, e il versante tirrenico e interno del Cosentino. Durante la serata, non si escludono precipitazioni anche sul basso Cosentino ionico e sull’alto Crotonese. Anche in questa giornata, le temperature rimarranno pressoché invariate.

Per quanto riguarda i mari, all’inizio della settimana si presenteranno generalmente poco mossi, con l’eccezione dei bacini tirrenici del Reggino, dove il moto ondoso sarà più pronunciato. Tuttavia, a partire dal pomeriggio di mercoledì, il mar Tirreno vedrà un progressivo aumento del moto ondoso, fino a risultare mosso su tutte le sue aree.

Questa configurazione meteorologica non porterà fenomeni estremi, ma sarà comunque importante monitorare l’evoluzione delle piogge, soprattutto nelle aree più soggette agli accumuli previsti, per evitare eventuali disagi. La settimana proseguirà dunque con un clima tipico dell’autunno avanzato, caratterizzato da variabilità e una generale stazionarietà delle temperature.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.