Previsioni meteo shock per gennaio: neve in pianura e temperature polari

MeteoWeb

L’inizio del nuovo anno si preannuncia come un periodo di significativo cambiamento meteorologico per l’Italia e gran parte dell’Europa. Il dominio dell’anticiclone europeo, che ha caratterizzato le ultime settimane con temperature insolitamente miti, sta per giungere al termine. Una saccatura artica è in arrivo, portando con sé un’ondata di aria fredda che sta già interessando la Scandinavia e si appresta a influenzare il clima dell’Europa centro-settentrionale nei primi giorni del 2025.

Per l’Italia, questo cambiamento si tradurrà in un generale abbassamento delle temperature, particolarmente evidente nelle regioni settentrionali. Il 3 gennaio è previsto il primo impulso di aria fredda, anche se l’entità di questo fenomeno è ancora oggetto di dibattito tra i diversi modelli meteorologici. Il modello americano GFS suggerisce un impatto significativo al Nord, mentre l’europeo ECMWF prevede un ritorno più moderato alle medie stagionali. Il modello britannico UKMO si posiziona a metà strada tra queste due previsioni.

Questo raffreddamento metterà fine alle anomalie termiche positive che hanno caratterizzato soprattutto le zone montane. Oltre al calo delle temperature, la saccatura artica porterà anche precipitazioni, sebbene sia ancora prematuro fornire dettagli precisi sulla loro distribuzione e intensità.

Guardando oltre, i clusters ECMWF offrono scenari contrastanti per il periodo post-Epifania. Per i giorni dal 7 al 9 gennaio, diversi membri del modello prevedono un’intensa irruzione artica sull’Italia, mentre l’altra metà propende per una fase anticiclonica. Questa divergenza nelle previsioni a lungo termine sottolinea la complessità e la variabilità delle condizioni meteorologiche in questo periodo dell’anno.

In conclusione, il passaggio al 2025 segnerà una svolta nelle condizioni meteorologiche per l’Italia e l’Europa. Dopo un periodo di temperature superiori alla media, ci si aspetta un ritorno a condizioni più tipiche della stagione invernale, con la possibilità di fenomeni più intensi nelle settimane successive all’inizio dell’anno. A tale proposito, continueremo a monitorare attentamente l’evoluzione meteorologica per fornire previsioni sempre più accurate nei prossimi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.