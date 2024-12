Previsioni Meteo, scenari glaciali: gennaio apre con un’ondata di freddo estremo sull’Italia

MeteoWeb

L’Italia potrebbe presto essere investita da una significativa ondata di freddo polare, portando con sé scenari gelidi e nevicate fino a quote molto basse. I modelli meteorologici più recenti confermano la possibilità di un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche a partire dai primi giorni del nuovo anno, con l’arrivo di correnti polari che potrebbero segnare l’inizio di un periodo di freddo intenso e prolungato. Dopo un dicembre dominato dall’alta pressione, che ha mantenuto lontane piogge e nevicate, il nuovo anno potrebbe aprirsi sotto il segno di un cambiamento drastico.

Secondo le proiezioni attuali, intorno al 3-4 gennaio si configurerebbe uno scenario meteorologico favorevole alla discesa di masse d’aria gelida direttamente dal nord Europa. Questo sarebbe reso possibile da una particolare configurazione barica: l’alta pressione si estenderebbe verso latitudini insolitamente elevate, raggiungendo le Isole Britanniche, mentre una vasta area depressionaria sull’Europa nord-orientale creerebbe un corridoio ideale per il flusso di correnti polari verso il Mediterraneo.

Le conseguenze di questa configurazione potrebbero essere significative, con temperature in deciso calo su tutto il Paese e la possibilità di nevicate anche a bassa quota. In alcune zone, il gelo potrebbe persistere per almeno una settimana, rendendo il freddo il protagonista indiscusso dei primi giorni del 2024. Sebbene queste previsioni, a una settimana di distanza, siano ancora suscettibili di variazioni, gli ultimi aggiornamenti sembrano rafforzare l’ipotesi di un’ondata di freddo rilevante.

Si tratta di un cambiamento che, se confermato, potrebbe segnare una svolta decisa rispetto al clima mite che ha caratterizzato il periodo natalizio, aprendo la strada a un gennaio dai connotati pienamente invernali. Ulteriori aggiornamenti saranno cruciali per definire con maggiore precisione l’intensità e la durata di questa irruzione polare, ma l’attuale scenario invita a prepararsi a condizioni meteorologiche che potrebbero rivelarsi impegnative in molte aree del Paese.

