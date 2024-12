Previsioni Meteo Gennaio: scenari gelidi in evoluzione per l’inizio del nuovo anno

MeteoWeb

Il nuovo anno si apre con un’atmosfera carica di aspettative sul fronte meteorologico. Dopo un periodo di relativa stabilità dominato dall’alta pressione delle Azzorre, gli ultimi modelli suggeriscono un possibile cambiamento significativo entro la prima decade di gennaio. La situazione si sta delineando gradualmente, ma le prime indicazioni evidenziano un raffreddamento che potrebbe preludere a una fase decisamente più invernale.

Gli indici teleconnettivi, come la NAO (Oscillazione Nord Atlantica) in territorio negativo e il rapido passaggio delle MJO (Oscillazioni Madden-Julian) in fase 8, lasciano intendere una maggiore dinamicità atmosferica. Questo potrebbe tradursi in una discesa di aria fredda verso la nostra penisola, grazie a un movimento ondulatorio della corrente a getto. Al momento, i segnali sono ancora deboli, ma si osservano primi accenni di un raffreddamento a partire dal 3-4 gennaio.

Sebbene l’anticiclone delle Azzorre continuerà temporaneamente a influenzare l’Europa centrale, il suo posizionamento potrebbe favorire l’incursione di masse d’aria artica verso il Mediterraneo occidentale. La possibilità di un raffreddamento più marcato resta sul tavolo, ma è necessario procedere con prudenza: i modelli, come il GFS, propongono scenari che richiedono ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Questo potenziale cambio di configurazione non rappresenta ancora una previsione definitiva, ma un passo verso una possibile svolta stagionale. Dopo Capodanno, si prevede un periodo di maggiore dinamicità atmosferica, con il freddo che potrebbe guadagnare terreno in modo più incisivo. Tuttavia, resta ancora molta incertezza, e i dettagli sull’evoluzione di questa fase saranno più chiari nei prossimi aggiornamenti.

In attesa di analisi più dettagliate, è importante considerare che gli scenari attuali offrono solo una visione parziale di quello che potrebbe accadere. L’inizio del nuovo anno si prospetta dunque ricco di sorprese meteorologiche, con la concreta possibilità di un ritorno a condizioni pienamente invernali.

