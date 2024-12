Previsioni Meteo Inverno 2024/2025: partenza sprint a Dicembre, apoteosi nevosa a Febbraio

MeteoWeb

L’inverno meteorologico 2024/2025 ha ufficialmente preso il via, e le proiezioni a lungo termine delineano un quadro complesso e dinamico per l’Europa. Le previsioni attuali suggeriscono che la stagione potrebbe partire con condizioni generalmente vicine alla norma, seguite da una possibile intensificazione degli eventi in febbraio, mese che appare particolarmente promettente per condizioni più fredde e tipicamente invernali. Le temperature di dicembre sono attese stabili rispetto alla media climatica nelle regioni centrali e occidentali del continente. Tuttavia, l’inverno si presenta con caratteristiche di grande variabilità a causa dell’influenza di molteplici fattori globali. Tra questi, un debole evento di La Niña nel Pacifico sta lasciando il segno, anche se il suo impatto diretto sull’Europa rimane limitato. La Niña, una fase dell’oscillazione ENSO caratterizzata da acque superficiali più fredde nelle aree centrali ed orientali del Pacifico, incide comunque sul sistema meteorologico globale, modificando gli equilibri atmosferici.

Sul fronte delle pressioni, le proiezioni indicano la presenza di una bassa pressione persistente sull’Atlantico settentrionale e sull’Europa settentrionale, in contrasto con un’alta pressione che dovrebbe rafforzarsi su Europa occidentale, centrale e meridionale. Questo scenario avrà un’influenza significativa su temperature e precipitazioni in tutto il continente. Le temperature invernali, ad esempio, potrebbero risultare più basse della norma in molte aree dell’Europa centrale e occidentale, complice la configurazione di bassa pressione che favorisce l’afflusso di masse d’aria fredda.

Dal punto di vista delle precipitazioni, si prevede una marcata variabilità. In generale, le regioni dell’Europa meridionale e continentale potrebbero registrare una diminuzione delle piogge, tipica degli inverni caratterizzati dalla presenza di La Niña, mentre il nord e alcune aree settentrionali vedranno un aumento delle precipitazioni.

Per quanto riguarda l’andamento mensile, la prima parte di dicembre sarà dominata da una bassa pressione sull’Europa centrale e sud-occidentale, con l’ingresso di aria fredda in queste regioni. Nella seconda metà del mese, però, lo spostamento della bassa pressione verso nord-ovest favorirà un flusso più mite proveniente dall’Atlantico, portando condizioni meno rigide in molte aree.

Guardando al trimestre gennaio-marzo, le previsioni mostrano un quadro generalmente più caldo rispetto alla norma, con anomalie termiche più evidenti nell’Europa centro-orientale. Anche le precipitazioni si distribuiranno in modo irregolare: maggiori nel nord del continente e ridotte nel sud-ovest.

Infine, febbraio 2025 si distingue come il mese con il maggiore potenziale invernale. Pur senza indicazioni di anomalie fredde esplicite, la configurazione di pressione prevista potrebbe favorire episodi di corridoi d’aria fredda, garantendo un ritorno a condizioni più tipicamente invernali.

In sintesi, l’inverno 2024/2025 in Europa promette di essere una stagione con molti volti, caratterizzata da un avvio moderato, fasi di variabilità e potenzialità in crescendo verso febbraio. La sua evoluzione, strettamente legata alla dinamica atmosferica globale e ai pattern di pressione, terrà alta l’attenzione di meteorologi e appassionati di clima.

