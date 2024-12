Previsioni Meteo Lazio: alta pressione e stabilità atmosferica, poi possibile cambiamento

MeteoWeb

Un campo di alta pressione sta abbracciando il Lazio, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Oggi, 26 dicembre, si prevede una giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su litorali settentrionali e meridionali, pianure, Capitale, subappenniniche e Appennino. Sulle pianure meridionali, alcune nubi sparse potrebbero manifestarsi al mattino, lasciando poi spazio a un cielo per lo più poco nuvoloso. I venti, moderati dai quadranti nord-orientali, accompagneranno temperature miti in quota, con lo zero termico intorno ai 1750 metri. I mari saranno inizialmente molto mossi, per poi attenuarsi.

Per il 27 dicembre, il Lazio manterrà uno scenario simile, con cieli sereni o poco nuvolosi diffusi su tutte le aree della regione. I venti, deboli e provenienti dai quadranti nord-orientali, contribuiranno a un ulteriore innalzamento dello zero termico, che si posizionerà intorno ai 2450 metri. I mari, in graduale miglioramento, passeranno da mossi a poco mossi.

Questo dominio dell’alta pressione continuerà anche nel fine settimana, regalando giornate stabili e soleggiate su tutto il territorio regionale. Tuttavia, a partire da lunedì 30 dicembre, si intravede un possibile cambiamento del quadro meteorologico. L’avvicinamento di un fronte in discesa verso le Alpi potrebbe richiamare correnti più umide da sud-ovest. Queste correnti potrebbero portare un graduale aumento della copertura nuvolosa, con nubi in arrivo dal mare e la possibilità di qualche locale piovasco tra San Silvestro e Capodanno.

Il Lazio, quindi, si appresta a vivere un periodo di bel tempo intervallato da una possibile evoluzione verso condizioni più variabili, con il Capodanno che potrebbe riservare qualche sorpresa meteorologica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.