Previsioni Meteo Lombardia: doppio peggioramento tra oggi e il weekend

“Oggi il transito di una struttura depressionaria nord atlantica in Europa centrale, associata a flussi di aria fredda in quota porta un lieve peggioramento del tempo in Lombardia, struttura che nella giornata di venerdì darà origine alla formazione di un sistema di bassa pressione sul Mar Ligure“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. “Sabato temporanea rimonta di un promontorio sull’Europa sud occidentale fino alla mattinata di domenica, che garantirà condizioni stabili. Dal pomeriggio l’arrivo di una saccatura in approfondimento da nord interesserà la Lombardia, portando un lieve peggioramento fino alle prime ore della mattinata di lunedì, poi transito della perturbazione verso sud est“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte cielo coperto o molto nuvoloso, al mattino in progressivo miglioramento a partire da nord ovest, in estensione nel pomeriggio a est.

Precipitazioni: residue fino al mattino sulla pianura orientale, a carattere nevoso su Alpi e Prealpi oltre 900 metri.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 4 e 10 °C, massime tra 10 e 14 °C.

Zero termico: tra 1000 e 1600 metri.

Venti: in montagna e sulla pianura occidentale da moderato a forte settentrionale, a carattere di Föhn; altrove da deboli a tratti moderati a prevalenza occidentali; in attenuazione nel pomeriggio.

