Previsioni Meteo Lombardia: martedì temporaneo peggioramento

“Presenza di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale con giornate prevalentemente soleggiate fino a lunedì, sebbene foschie o locali nebbie si formeranno in pianura tra notte e mattino. Martedì temporaneo peggioramento associato ad una saccatura nordatlantica in approfondimento sul centro Europa, con deboli piogge sparse nel corso della mattinata, cui seguiranno giornate nuovamente stabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta ovunque sereno fino al pomeriggio, quindi progressivo ingresso di velature a partire dai settori alpini e prealpini in estensione anche alla pianura.

Precipitazioni: assenti salvo in tarda serata non esclusa sotto forma di debole pioviggine sul nordovest.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 0 °C, massime intorno a 10 °C.

Zero termico: a circa 2600 metri fino al pomeriggio, in calo in serata a circa 2000 metri sul nordovest.

Venti: in pianura e in montagna calmi.

