Previsioni Meteo Lombardia: neve sui crinali alpini e rinforzo della ventilazione

MeteoWeb

Oggi “approfondimento di una vasta area depressionaria, che dal nord Europa scenderà progressivamente a ridosso dei rilievi alpini e in ulteriore approfondimento sul Mediterraneo nei successivi giorni, favorendo deboli nevicate sui crinali alpini e rinforzo della ventilazione a tutte le quote lunedì e martedì. Per i restanti giorni tempo stabile e cielo poco nuvoloso ovunque“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nella notte, con nubi in rapido dissolvimento dal mattino fino a sereno ovunque salvo persistenti addensamenti sui rilievi di confine.

Precipitazioni: deboli sui settori alpini. Neve oltre 1000 metri o in possibile lieve calo in serata.

Temperature: minime e massime in lieve rialzo. In pianura minime intorno a 0°C, massime intorno a 9 °C.

Zero termico: a circa 1000-1300 metri.

Venti: in pianura moderati occidentali, in montagna moderati da nord in rinforzo a forti nella seconda parte della giornata. A carattere di Foehn sui settori alpini e pianura occidentale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.