Previsioni Meteo Lombardia: pressione in calo da Capodanno

MeteoWeb

“Fino a martedì 31 sulla Lombardia insisteranno condizioni anticicloniche di alta pressione con tempo stabile. Da mercoledì 1, la graduale diminuzione della pressione atmosferica porterà, da giovedì 2, ad un regime di correnti in quota da ovest con maggiore variabilità ma con scarse probabilità di precipitazioni. Temperature nella norma o superiori, specialmente sulle aree montane, tendenti a riportarsi nella norma da giovedì 2“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta sulla Pianura nebbie estese o nubi basse, in parziale e temporaneo dissolvimento nelle ore pomeridiane; sul resto della regione in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. In Pianura minime tra -3 e 0°C, massime tra 6 e 9 °C.

Zero termico: intorno a 2600 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali o calma di vento, in montagna deboli occidentali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.