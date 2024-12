Previsioni Meteo Molise: domenica soleggiata, ma nuova ondata di freddo e neve in arrivo

MeteoWeb

La circolazione depressionaria che ha portato residue nevicate mattutine sul Molise si è progressivamente allontanata, lasciando spazio a un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si è lentamente rasserenato, offrendo una tregua temporanea dalle recenti perturbazioni. La giornata di domenica sarà caratterizzata da ampie schiarite, regalando un clima più stabile e sereno alla regione. Tuttavia, questa pausa sarà di breve durata. Già a partire da lunedì, una nuova incursione di aria fredda è destinata a interessare il Molise, portando un ulteriore peggioramento del tempo. Sono attese piogge e nevicate a quote medio-basse, con la possibilità che i fenomeni persistano anche durante le giornate di Natale e della Vigilia.

Il quadro meteorologico, dunque, sembra delineare un periodo festivo all’insegna dell’inverno, con condizioni atmosferiche tipicamente fredde e instabili. Ulteriori aggiornamenti saranno necessari per scoprire l’evoluzione di questo terzo impulso freddo, che potrebbe rendere le festività natalizie nel Molise ancora più suggestive, ma anche impegnative dal punto di vista meteorologico.

