Previsioni Meteo Piemonte: da giovedì deboli nevicate sulle creste alpine occidentali

MeteoWeb

“Un’area di alta pressione centrata sull’Italia mantiene cieli prevalentemente sereni fino a domani mattina. Da domani pomeriggio il contemporaneo approfondimento di un minimo di pressione collocato nell’entroterra nordafricano e la discesa di una vasta saccatura dal Mare del Nord causeranno, dapprima, un aumento della copertura nuvolosa sulle pianure e, da giovedì, un’intensificazione della ventilazione in quota con deboli nevicate sulle creste alpine occidentali. Le temperature minime aumenteranno gradualmente nei prossimi giorni, mentre è atteso un progressivo calo di quelle massime. Nebbie e foschie sono attese sul Piemonte sudorientale nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno sulle Alpi; al mattino sereno anche sul Piemonte occidentale e settentrionale, con foschie e nebbie localmente fitte sul Piemonte sudorientale. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità per nubi basse sulle pianure con cielo soleggiato sulla fascia pedemontana alpina e parzialmente nuvoloso altrove. Nuova formazione di nebbie tra Astigiano e Alessandrino dalla sera. bassenti. Zero termico in ulteriore lieve calo sui 2400 m a nord e 2500 m a sud; valori inferiori sull’arco alpino. Temperature in diminuzione. Venti deboli; sudoccidentali sulle Alpi in rotazione da ovest dal pomeriggio, dai quadranti occidentali sull’Appennino, meridionali con qualche rinforzo moderato a quote collinari sul Piemonte sudorientale, variabili in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.