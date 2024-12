Previsioni Meteo Piemonte: fine 2024 al caldo, l’anticiclone subtropicale non lascia spazio all’inverno

MeteoWeb

In Piemonte, il Natale del 2024 si è confermato ancora una volta all’insegna della stabilità atmosferica, con l’anticiclone subtropicale a caratterizzare la scena meteorologica. Anche gli ultimi giorni dell’anno saranno segnati da condizioni analoghe, con il fenomeno dell’alta pressione che continuerà a esercitare la sua influenza sulla regione. Lo zero termico, in particolare, raggiungerà livelli inusualmente elevati per la stagione, superando i 3.000 metri sulle Alpi piemontesi e valdostane e arrivando fino a 3.300 metri nella giornata di venerdì 27 dicembre.

Le temperature, caratterizzate da una forte escursione termica giornaliera, porteranno valori minimi notturni sotto lo zero in molte aree di pianura e nei fondovalle collinari. Le zone più fredde includeranno il basso Torinese, la bassa pianura Cuneese, l’Astigiano e il basso Alessandrino, con punte che scenderanno fino a -4/-7°C. Di contro, le ore pomeridiane saranno relativamente miti, con massime che oscilleranno tra gli 8 e i 12°C nelle pianure e valori compresi tra 8 e 10°C anche a quote superiori ai mille metri sulle Alpi.

Verso il 30 e il 31 dicembre, si prevede la formazione di qualche banco di nebbia nelle prime ore del giorno sulle pianure orientali, ma l’assenza di perturbazioni significative manterrà il quadro asciutto almeno fino ai primi giorni del 2024. Non sono infatti attese precipitazioni fino al 2-3 gennaio, prolungando una situazione di deficit idrico e di forte anomalia precipitativa che ha caratterizzato tutto il mese di dicembre.

La stagione invernale meteorologica si chiuderà così con un bilancio nettamente al di sotto della norma per quanto riguarda le nevicate e le piogge. Unico episodio degno di nota è stato quello del 7 dicembre, quando una perturbazione ha portato neve a bassa quota limitatamente al territorio dell’Alessandrino. Il resto del mese è stato segnato da una costante persistenza dell’alta pressione, con conseguenze evidenti sul clima e sul paesaggio delle regioni alpine e delle pianure piemontesi.

Il finale del 2024 si conferma dunque nel segno della stabilità, con temperature più alte della media in quota e un clima rigido solo nelle ore notturne nelle aree di pianura, ma senza fenomeni di rilievo. Un mese di dicembre che lascia il segno per l’eccezionalità della configurazione atmosferica e per l’assenza di eventi meteorologici significativi.

