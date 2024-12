Previsioni Meteo Piemonte: foschie e nebbie sulle pianure di Astigiano e Alessandrino

MeteoWeb

A partire da domani “l’instaurarsi di una debole ventilazione meridionale nei medio-bassi strati sul Piemonte sudorientale favorirà lo sviluppo di foschie e nebbie sulle pianure di Astigiano e Alessandrino nelle ore più fredde con qualche nuvola in più anche durante il giorno. A parte ciò le condizioni meteorologiche rimarranno stabili fino alla fine dell’anno“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo generalmente sereno; sul Piemonte sudorientale foschie e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde, più probabili in serata, e cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi basse dal pomeriggio. Precipitazioni assenti. Zero termico in calo fino a 2600 m. Temperature in diminuzione. Venti deboli; nordoccidentali sulle Alpi in rapida rotazione da sudovest, sudoccidentali in Appennino, prevalentemente occidentali in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

