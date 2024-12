Previsioni Meteo Piemonte: dalle nebbie al gelo, ci si prepara al vero inverno

MeteoWeb

L’alta pressione continuerà a dominare la scena meteorologica in Piemonte fino alla fine dell’anno, mantenendo condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature molto miti, in particolare sulle Alpi e sui settori occidentali e settentrionali della regione. Questo scenario di stabilità atmosferica caratterizzerà anche i giorni immediatamente successivi al Natale, regalando un prolungamento delle condizioni anomale per la stagione. Tuttavia, a partire da lunedì 30 dicembre, si prevede un graduale cambiamento con il ritorno di nebbie e nubi basse, principalmente sull’Appennino e sulle basse pianure dell’est Piemonte. Questo fenomeno potrebbe rappresentare il primo segnale di un cedimento progressivo dell’anticiclone sull’Europa occidentale, lasciando spazio al transito di sistemi nuvolosi provenienti dal Nord Atlantico.

I modelli meteorologici attualmente indicano la possibilità di una prima, debole perturbazione tra il 3 e il 4 gennaio, i cui effetti sarebbero limitati principalmente alle aree di confine con la Liguria. Nonostante la scarsa intensità di questo fronte, si potrebbe osservare un primo calo delle temperature, in particolare sulle Alpi.

Lo scenario successivo, previsto tra il 5 e il 6 gennaio, appare invece più dinamico e potrebbe segnare l’ingresso di condizioni invernali più marcate. I modelli numerici iniziano a delineare un possibile spostamento dell’alta pressione atlantica verso nord, lungo i meridiani. Questo movimento favorirebbe l’arrivo di masse d’aria fredda di origine artica, che potrebbero investire il Nord Italia e il bacino del Mediterraneo. Un cambiamento di questo tipo porterebbe non solo a un abbassamento significativo delle temperature, ma anche a un aumento delle possibilità di precipitazioni, con conseguenze potenzialmente rilevanti per il quadro meteorologico invernale della regione.

Questa evoluzione, se confermata nei prossimi aggiornamenti modellistici, potrebbe segnare la fine del lungo periodo di alta pressione e l’avvio di una fase più movimentata e tipicamente invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

