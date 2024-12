Previsioni Meteo Piemonte: neve sui rilievi alpini e foehn nei fondovalle

MeteoWeb

“Fino a domani correnti asciutte settentrionali favoriscono condizioni stabili e soleggiate sul Piemonte, con locali rinforzi di vento oggi sull’Appennino e domani sulle creste alpine. Venerdì, il rapido transito di un cavo d’onda dalla Francia verso l’Austria aumenterà il contrasto barico sull’arco alpino causando deboli nevicate lungo le creste alpine e condizioni di foehn nei fondovalle occidentali. Dopo un temporanea debole espansione dell’alta pressione atlantica sul Nord-Ovest tra venerdì sera e sabato mattina, una vasta saccatura polare scenderà dalle Isole Britanniche fino al Mediterraneo occidentale formando un profondo minimo barico al suolo sul Golfo Ligure, che darà origine a nuove deboli nevicate sui rilievi alpini di confine e venti forti sui settori alpini, con rinforzi di foehn in graduale estensione dalle vallate fino ai primi tratti pianeggianti adiacenti“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature. Dal pomeriggio addensamenti compatti sulle creste alpine nordoccidentali, dalla sera nubi basse anche sul settore orientale. Locali foschie in formazione sulle zone di pianura nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti. Zero termico in marcato e rapido aumento a partire dal settore occidentale fino a 2400 m a nordest e 3000 m a sudovest. Temperature in diminuzione. Venti moderati da nord sulle Alpi in rotazione da nordovest in serata, tramontana debole o localmente moderata sull’Appennino e zone collinari adiacenti in rotazione da sudovest dalla tarda serata. In pianura ventilazione debole variabile.

