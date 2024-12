Previsioni Meteo Piemonte: torna la nebbia in pianura

MeteoWeb

“Un promontorio anticiclonico si estende dal Maghreb a gran parte dell’Europa continentale, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato sul Piemonte per oggi e i prossimi giorni. Correnti miti e secche favoriranno un progressivo aumento delle temperature, con valori al di sopra della media stagionale sulle Alpi e uno zero termico che sabato raggiungerà i 2900-3000 m“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “In pianura l’inversione termica notturna manterrà le temperature minime al di sotto dello zero, con gelate locali o sparse al primo mattino, che tenderanno a ridursi a partire da sabato. Deboli correnti meridionali lunedì porteranno umidità nei bassi strati dal mar Ligure, facendo ricomparire le nebbie sulle pianure meridionali, a parte ciò le condizioni meteorologiche rimarranno stabili fino alla fine dell’anno“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno o poco nuvoloso per velature, alte e sottili, in transito al primo mattino. Precipitazioni assenti. Zero termico stazionario sui 3000 m. Temperature in aumento. Venti deboli a tutte le quote, prevalentemente nord-occidentali su Alpi e pianure e settentrionali sull’Appennino.

