Previsioni Meteo Piemonte: weekend tra neve, foehn e raffiche record

Un nuovo fronte perturbato è in procinto di raggiungere il Piemonte, accompagnato da un intenso flusso di correnti nord-occidentali in quota. Nella notte si assisterà a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, che culminerà in una domenica caratterizzata da cieli molto nuvolosi e precipitazioni diffuse nei settori alpini, con particolare intensità dall’alta Valsusa fino all’Ossola. La neve inizialmente cadrà a quote comprese tra i 1.500 e i 1.800 metri, mentre le aree al di sotto di questa altitudine saranno interessate da piovaschi sparsi.

Nel pomeriggio e in serata, con l’ingresso di aria fredda dal versante nord-alpino, la quota neve subirà un calo significativo, scendendo fino a 700-900 metri. Le piogge continueranno a interessare gli sbocchi vallivi e i settori pedemontani, con fenomeni più consistenti tra l’alto Canavese, il Biellese, la Valsesia e il Verbano-Cusio-Ossola. Nelle altre zone, il tempo resterà prevalentemente asciutto, con cieli parzialmente nuvolosi e gelate notturne estese sulle pianure e nei fondovalle collinari del Piemonte centro-orientale.

Entro lunedì mattina, un violento episodio di foehn interesserà gran parte della regione. Raffiche tempestose fino a 120-140 km/h colpiranno i crinali alpini e le alte valli, mentre venti tra i 70 e i 90 km/h si estenderanno anche agli sbocchi vallivi, alle aree pedemontane e alle alte pianure dell’Ovest e del Nord Piemonte. Questo fenomeno porterà a un generale rasserenamento, che segnerà l’inizio di una fase più stabile e soleggiata destinata a durare per gran parte della settimana.

Con l’approssimarsi del periodo natalizio, l’alta pressione si consoliderà ulteriormente. La Vigilia di Natale sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate su tutto il Piemonte, con un clima mite e privo di eccessi termici, tipico delle giornate invernali a sud delle Alpi. Questa fase offrirà una pausa dalle turbolenze atmosferiche, rendendo il periodo festivo particolarmente tranquillo e piacevole.

