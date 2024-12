Previsioni Meteo Puglia: l’artico cede al dominio dell’alta pressione

MeteoWeb

Le correnti fredde di origine artica stanno lasciando definitivamente la Puglia, cedendo il passo a una fase di stabilità atmosferica grazie all’influenza dell’Anticiclone delle Azzorre. Questo vasto sistema di alta pressione, che domina gran parte dell’Europa, si estenderà anche sul nostro territorio nei prossimi giorni, garantendo condizioni prevalentemente soleggiate e un clima stabile. Per domani, il tempo si presenterà poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche annuvolamento temporaneo che non comprometterà la sensazione di bel tempo. I venti, di moderata intensità, soffieranno da nord-ovest e nord-est, mantenendo i mari generalmente mossi. Le temperature non subiranno variazioni significative, rimanendo stabili su valori consoni al periodo.

La giornata di domenica vedrà un ulteriore miglioramento, con cieli sereni o leggermente velati e un’attenuazione dei venti, che saranno deboli e provenienti da nord. I mari, di conseguenza, diventeranno poco mossi, rendendo le condizioni marine più tranquille. Le temperature continueranno a mantenersi stabili, con massime comprese tra i 10 e i 13 gradi, regalando un clima gradevole per il periodo invernale.

